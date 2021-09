Mariela ganó la moto y comparte su alegría con la audiencia de la Fuego

FM Fuego sorteó ayer martes –dia de la primavera- una motocicleta de Moto Sport y Mariela Cárdenas fue quien al tercer llamado respondió de manera correcta.

En la mañana de hoy la afortunada vecina visitó los estudios de la emisora y compartió con todos su felicidad por haber resultado favorecida con el sorteo. Comentó que es habitual oyente de la radio “desde que nos levantamos pongo el multimedia, ahí los veo y después cuando comienzan las actividades los sigo escuchado”

Ayer al momento de realizarse el sorteo Mariela estaba preparando el almuerzo. “Yo estaba cocinando porque lo hacemos para nuestros suegros y nuestros papás. Y se me había ocurrido hacer una tortilla. Estaba en eso cuando llamaron a la primera señora que dijo “hola”, después a la segunda que tampoco respondió bien. Y ya estaba dando vuelta la tortilla cuando se me resbala y se me cae. En ese momento empezó a sonar mi teléfono y la tortilla en el piso. No sabía que hacer” relató risueña.

Mariela contestó tal lo indicaba la consigna y ganó la moto, gentileza de Moto Sport.

Alrededor de 34 mil mensajes de vecinos con intenciones de participar del sorteo se recibieron en la producción de la radio.