Adriana tiene moto nueva y vuelve a trabajar

Días pasados, el robo de una motocicleta utilizada para servicio de mensajería y de delivery, y su posterior aparición en el barrio General Belgrano en estado inutilizable se hizo viral y cosecho el repudio de los vecinos para con los malvivientes que dejaron a una joven sin su herramienta de trabajo.

Esta mañana Adriana Molina sorprendió compartiendo con todos –a través de las redes sociales- imágenes con una motocicleta 0 kilómetro. Al respecto y en dialogo con esta radio comentó “el robo de mi moto se hizo viral por la cantidad de lugares y emprendedores para los que trabajo, a los que les hago reparto y gente mayor a la que hago tramites y compras que fueron compartiendo lo que me había sucedido.”

A las semanas de sucedido el robo, personal policial dio con el birodado en el barrio General Belgrano. Se encontraba abandonado, sin las ruedas y con faltante de varias de sus piezas. “Estaba totalmente destrozada, le faltaban partes y demás. Así que la mande al taller para arreglar y un día me llaman del taller Motos Sport y ahí fue la sorpresa. Me dijeron que mi moto no se podía arreglar pero que de parte de ellos y por una gestión del intendente José Rioseco me regalaron una moto nueva”.

Durante el relato de lo sucedido, la emoción de la joven era notable en el tono de su voz.

Adriana se encuentra realizando los trámites necesarios para poder trabajar, por lo que en breve toda su clientela podrá contar nuevamente con su servicio.