Alumnos del CPEM 6 reclaman volver a clases

Chicos que concurren a 5to año C impulsaron una sentada en reclamo del inicio de clases presenciales para ese grupo en particular.

Uno de los alumnos explicó al móvil de esta radio los motivos que los llevaron a manifestarse de ese modo. “nosotros estamos haciendo una sentada porque somos el único curso de la escuela que aún no retomo la presencialidad de manera completa. Hacemos una semana si y una semana no. Según nos dicen es que somos demasiados en el curso y el aula no tiene capacidad para poder asistir respetando el protocolo, pero lo que no entendemos es por qué los otros cursos si han podido volver”.

Las autoridades escolares fundamentan la situación en la cantidad de alumnos que forman parte de 5to C, son 35, que supera en número al resto de los cursos.

Los chicos permanecen en el playón de ingreso a la escuela a la guarda que desde la dirección les brinden una respuesta.