PASO 2021: no es obligatorio estar vacunado para participar de las elecciones

Desde la Junta Electoral informaron que no es exigencia para quienes oficien como autoridades de mesa el haber recibido la vacuna contra el coronavirus. Tampoco se pedirá el carnet de vacunación a los electores.

La jueza Claudia Vega aclaró que “a nosotros nos llegó un whatsapp donde se decía que los fiscales que no estaban vacunados no podían ser fiscales. Eso es totalmente falso”. En ese mismo sentido agregó “la vacunación es un medio preventivo pero no es un requisito para participar del acto eleccionario”.