Joven pareja pide ayuda para mantener a la familia

Alejandro es un joven que vive en el barrio general Mosconi con su señora y sus cuatro hijos. Pide a quien pueda darle trabajo para ganar el sustento y solventar los gastos diarios de su familia.

En dialogo con esta radio el muchacho comentó “necesito que alguien me de trabajo, me llegó el corte de gas y no sabemos qué hacer. Además yo tomo te, pero a mis nenes no puedo darles té y pan duro todos los días”.

Alejandro comentó sus incansables recorridos por oficinas publica pidiendo ayuda, pero la demora en otorgar los beneficios complican la vida diaria de quien depende de esos ingresos.

“Yo quiero pagar el gas con mi esfuerzo. Necesito que alguien me dé un trabajo y nosotros con eso nos arreglamos” puntualizó.

Además de trabajo la familia solicita colaboración con la donación de un colchón, frazadas, ropa para niños y mercadería. “todo eso nos sería de mucha ayuda” agregó.

Alejandro Reyes y su familia vivían meses atrás en una vivienda de Filli Dei que se incendió y perdieron sus pertenencias.

Quienes puedan ofrecer un trabajito en albañilería, pintura, limpieza de predios o algún tipo de ayuda deben comunicarse al 299-6252483

Foto de archivo