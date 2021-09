Recirculando, una propuesta para que todos cuidemos el medioambiente

Un grupo de vecinos trabaja para concientizar sobe la importancia del cuidado del medioambiente. Para esto conformaron un grupo que coordina acciones a través de las redes sociales y además recorren locales comerciales llevando mensajes y enseñanzas.

En este momento estamos recorriendo negocios, entregando cartelería e instando a los vecinos a reducir la cantidad de basura que se genera en la ciudad. “En realidad buscamos que se tome conciencia y se reutilicen los materiales” explicó Alejandra Romero.

Una de las cuestiones que en este omento ocupa la atención del grupo es la cantidad de bolsas de nylon que se utilizan y luego se desechan. “Creemos que en realidad no hace falta ir a la verdulería o ir a la farmacia y pedir bolsa. Esa misma bolsa que me dieron una vez puedo llevarla nuevamente. También se puede ir con tupper, hay montón de negocios que venden suelto y entonces no hace falta usar cantidad de bolsas que tanto contaminan” agregó Alejandra otra de las integrantes del grupo

En la información destacada en el perfil de Facebook señalan que “No es basura, son recursos. La que tiras a la basura sirve. Separa tus residuos en casa o el trabajo y ofrece/solicita residuos reutilizables/recaclabes. Le llamamos recirculación de materiales en desuso y lo hacemos para evitar que terminen en basureros contaminando”.

Quienes quieran sumarse, colaborar o participar pueden hacerlos uniéndose al grupo de face: Recirculando en Cutral Co y Plaza Huincul.