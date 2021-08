Mujer vive en el Brentana sin luz, gas y ahora también sin puerta

Una madre vive con sus dos hijos en una pieza construida por el municipio. No tiene baño, ni cocina, tampoco cuenta con los servicios básicos, como energía y gas.

Estefania dialogo con el móvil de esta radio sobre las condiciones en que vive y sobre un hecho de violencia que sufrió en horas de la noche. “Anoche vinieron a hacerme maldad. José (por el intendente Rioseco) me hizo una piecita de 2 x 3, no tengo baño, cocina, no tengo agua, gas, nada. Digo que me vinieron a hacer daño porque no me robaron nada. Cortaron la puerta por la mitad” comentó indignada.

La construcción donde está asentada la casita es Colon y Carlos Estévez del barrio Brentana.

La preocupación de la mujer es como va pasar la noche con sus hijos en un lugar donde no hay nada de luz y ahora sin puerta. Ante la situación es que pida la asistencia de quien corresponda para poder vivir de manera digna.