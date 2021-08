Convocan a Familias Solidarias para albergar a tres niñas

La búsqueda está orientada a familias interesadas en formar parte del programa provincial que brinda contención y alojamiento transitorio a niñas, niños y adolescentes, desde bebes hasta 18 años de edad. Además, de manera prioritaria, se requiere de personas dispuestas a recibir a tres nenas de 7, de 8 y de 14 años.

Desde el ministerio de desarrollo Social, a través de la dirección de Familias Solidarias, lanzo la convocatoria a interesados en formar parte del programa que tiene como objetivo albergar, de manera transitoria, a menores de edad que se encuentran bajo medidas de protección excepcional, brindándoles cuidados y afecto, incluyéndolos en su hogar y acompañando el proceso hasta tanto se resuelva su situación legal.

Actualmente, la inscripción se encuentra disponible para tres familias en condiciones de alojar a una nena de 7 años, otra de 8 y una adolescente de 14. Todas las situaciones son particulares, sin relación de parentesco.

Aquellas personas interesadas en postularse deberán cumplir los siguientes requisitos: ser mayores de 18 años, no poseer antecedentes penales, no ser deudores de cuota alimentaria, y no encontrarse en el Registro Único de Adopción.

Las personas interesadas podrán inscribirse por la plataforma Cumbre en el link https://cumbre.neuquen.gov.ar/curso/familiasolidariasconvocatoria. Para solicitar mayor información o realizar consultas, podrán comunicarse al mail [email protected] o mediante los teléfonos (0299) 4427938 /4422609.