Se juega la 4ta fecha del Torneo de Futbol Comunitario Infantil

El certamen que lleva el nombre de “Martín Garrido” continúa este fin de semana en el Parque de la Ciudad de Cutral Co. Los partidos de la categoría 13/14 serán el día sábado desde las 9:45hs y se disputarán durante toda la jornada.

Fixture

09:45hs: Esc. Petro “A” vs Rvadavia “A”

11:00hs: Extremos Jrs vs Nueva Esperanza

12:00hs: Dep. Fenix “A” vs La Comarca “A”

13:00hs: Dep. Fenix “B” vs La Comarca “B”

14:00hs: Rivadavia “B” vs Esc. Petro “B”

15:00hs: Rivadavia “C” vs El Barca

16:00hs: Esc. Petro “C” vs Esc. Alianza “B”

17:00hs: Esc. Alianza “C” vs Esc. Alianza “A”

Además se informan los resultados correspondientes a la pasada tercera fecha.

Estrellita (1) vs Esc. Petro “B” (0)

Esc. Alianza “C” (1) vs Esc. Petro “D” (4)

B° Norte (0) vs Dep. Fenix “B” (0)

Extremos Jrs (0) vs Dep. Fenix “A” (0)

Rivadavia “C” (0) vs Esc. Petro “A” (4)

Rivadavia “B” (1) vs El Barca (0)

Nueva Esperanza (1) vs La Comarca (2)