CPEM 58 LOCALES

CPEM 58: convocan a egresados a retirar sus títulos

Fuego24.com

Posted on agosto 20, 2021, 7:32 pm
FavoriteLoadingAdd to favorites 42 secs

Quienes concurran deberán traer su D.N.I., lapicera (negra o azul), guardar el distanciamiento social y usar barbijo.

 

Listado de alumnos de títulos

 ALGUIETA CAROLINA MAGALI.
 ARAVENA LAUTARO SANTIAGO.
 ARAVENA LUZ MARIA CANDELA.
 AVILA MONTECINO JENIFER ABIGAIL.
 BARROS MONASTERIO MICAELA.
 BUSI LUISA ANDREA.
 BUSTO FACUNDO MARTIN.
 CABESA FUENTES GIMENA MAGALI.
 CALVETE GONZALO YAMIL.
 CASTILLOVERGARA BRUNO SEBASTIAN.
 CONDORI JIMENEZ MARCY ABIGAIL.
 FLORES ELIO ABEL.
 GRAMAJO ANGEL GASTON.
 HUENTO ROCIO ROMINA.
 JARAMILLO IAN ALEXIS.
 JELVEZ OLGA YANINA.
 LASCANO DIEGO MARTIN.
 LAZZARANO ANGELO CORIGLINO.
 MARDONES ALAN MAXIMILIANO.
 PARDO CAMILA ANAHI.
 ROJAS LUCIA AILIN.
 VALENZUELA CAMILA ROCIO.
 AGUILERA ERIC JAVIER.
 BARROS CRISTOPHER ALEJANDRO.
 BENITEZ SOL JAZMIN.
 BLASCO CAROLINA.
 CALDERON TATIANA ALEJANDRA.
 CASTRO JAZMIN AILEN.
 FLORES AGUSTIN NICOLAS.
 HUAYQUILLAN AGUSTINA XIMENA.
 MERCADO MILAGROS ANTONELA.
 MUÑOZ MULBAYER TERESA.
 PAINEMILLA NAZARENO ANDRES.
 POBLETE RAYEN ALEJANDRA.
 REYES MARITE ANAHI.
 SEPULVEDA GUSTINA ENCARNACION.
 URIBE SARAMAGALI.
 VALENZUELA KEILA ALEJANDRA.
 VALENZUELA ROMINA ALDANA.
 VARA DAIRA TALIA.
 VEGA BENCOCHEAROCIO ALEJANDRA.
 VIEDMA LUCIA ELIZABETH.

PREVIOUS ARTICLE

Harán papanicolao a demanda en el Parque Oeste

Related Post

Clases normales en CPEM 58

Clases normales en CPEM 58
/ Abr 20
El CPEM 58 se prepara para inscribir a los ingresantes 2019

El CPEM 58 se prepara para inscribir a los ingresantes 2019
/ Oct 8
El CPEM 58 comienza las clases el martes

El CPEM 58 comienza las clases el martes
/ Abr 16
Clases parciales en el CPEM 58

Clases parciales en el CPEM 58
/ Abr 3