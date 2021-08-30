CPEM 58: convocan a egresados a retirar sus títulos

Quienes concurran deberán traer su D.N.I., lapicera (negra o azul), guardar el distanciamiento social y usar barbijo.
Listado de alumnos de títulos
ALGUIETA CAROLINA MAGALI.
ARAVENA LAUTARO SANTIAGO.
ARAVENA LUZ MARIA CANDELA.
AVILA MONTECINO JENIFER ABIGAIL.
BARROS MONASTERIO MICAELA.
BUSI LUISA ANDREA.
BUSTO FACUNDO MARTIN.
CABESA FUENTES GIMENA MAGALI.
CALVETE GONZALO YAMIL.
CASTILLOVERGARA BRUNO SEBASTIAN.
CONDORI JIMENEZ MARCY ABIGAIL.
FLORES ELIO ABEL.
GRAMAJO ANGEL GASTON.
HUENTO ROCIO ROMINA.
JARAMILLO IAN ALEXIS.
JELVEZ OLGA YANINA.
LASCANO DIEGO MARTIN.
LAZZARANO ANGELO CORIGLINO.
MARDONES ALAN MAXIMILIANO.
PARDO CAMILA ANAHI.
ROJAS LUCIA AILIN.
VALENZUELA CAMILA ROCIO.
AGUILERA ERIC JAVIER.
BARROS CRISTOPHER ALEJANDRO.
BENITEZ SOL JAZMIN.
BLASCO CAROLINA.
CALDERON TATIANA ALEJANDRA.
CASTRO JAZMIN AILEN.
FLORES AGUSTIN NICOLAS.
HUAYQUILLAN AGUSTINA XIMENA.
MERCADO MILAGROS ANTONELA.
MUÑOZ MULBAYER TERESA.
PAINEMILLA NAZARENO ANDRES.
POBLETE RAYEN ALEJANDRA.
REYES MARITE ANAHI.
SEPULVEDA GUSTINA ENCARNACION.
URIBE SARAMAGALI.
VALENZUELA KEILA ALEJANDRA.
VALENZUELA ROMINA ALDANA.
VARA DAIRA TALIA.
VEGA BENCOCHEAROCIO ALEJANDRA.
VIEDMA LUCIA ELIZABETH.