Controlan la actividad del Volcán Copahue

El volcán Copahue, es el más activo de la provincia y por estas horas registra incandescencia en su cráter y una leve liberación de cenizas.

Desde la subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana, explicaron que se trata de señales sísmicas de baja energía y que son movimientos normales en esta época del año.

Según el informe elevado por el organismo, el nivel de alerta se mantiene en verde.

Esto pudo constatarse ya que el Volcán Copahue cuenta con una red de monitoreo en tiempo real que tiene un total de nueve estaciones sismológicas, gestión concretada en diciembre de 2020 y que fue llevada adelante por el gobierno neuquino junto con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).

“Hace ya un tiempo el volcán presenta esta actividad, pero se ha incrementado por las nevadas que tuvimos en cordillera. El volcán es como que se sella con la nieve y empieza a consumir la laguna que está formada sobre su cráter y cuando esa agua desciende comienza a hacer un proceso interno que nosotros llamamos “pequeños tremores”, que son temblores que apenas sentimos con los sismógrafos. Esto es posible gracias a la tecnología que hemos instalado hace un año con el gobierno de la provincia del Neuquén que nos permite seguir el volcán con todos los sensores que nos indican que está en un proceso normal y no es para alertar”, explicó Martin Giusti.

Respecto a la situación de caminos o estadía, el funcionario dijo que no hay riesgo alguno para viajar: “sí estamos pidiendo que nadie ascienda al volcán porque está prohibido y más en esta época y con este proceso. El volcán esta desgasificando, está subiendo el azufre y puede provocar mareos, tornando peligroso el ascenso, entonces estamos pidiendo que no suban. Queremos que la gente no deje de visitar la localidad pero que por favor no ascienda por una cuestión de prevención”.