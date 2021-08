Desesperado pedido de una mujer a la Justicia

Una mujer llegó en la mañana de este jueves a los edificios donde funciona el Poder Judicial en Cutral Co para pedir de manera desesperada se atienda su situación y se le permita regresar , junto a su hija de 15 años, a su vivienda ocupada actualmente por su ex marido.

Silvia es oriunda de Córdoba pero hace ya siete años vive en la comarca, tiene una hija de 15 años y ambas sienten que están en una situación de desamparo por parte de la justicia. “Desde hace diez días estamos en la calle. Yo tengo mi trabajo, mi casa pero estamos en la calle” comentó al móvil de la radio.

Según el relato la pareja de Silvia ejerció malos tratos hacia ella y también hacia la menor. “Nosotros nos casamos hace cinco años pero nunca dejo de ser violento. Me separe, lo denuncie y volví justamente porque acá estoy sola y tengo mi trabajo en mi casa. Por eso tuve que volver con él” justificó.

Silvia lo describió como una persona demente y que está muy sacado.

Tras describir una serie de situaciones humillantes que debió vivir a lo largo de todo el tiempo en pareja, Silvia explicó que pretende que el hombre se mude y le deje la casa que alquilan juntos. Este pedido fue presentado ante la Justicia que en principio accedió pero que no actúa en el tiempo y el modo que Silvia espera.

“Ayer vine a la audiencia y me dijeron que ya tiene la medida de exclusión. Pero todavía no se va y yo necesito volver a la casa para trabajar y poder comer. Hace diez días que vivimos en la calle y no comemos” comentó indignada.