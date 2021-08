El viernes habrá campaña de vacunación solo con turno asignado por Salud

Desde el vacunatorio del hospital Cutral Co – Plaza Huincul informaron sobre la continuidad de la campaña de vacunación contra COVID-19. Será para segundas dosis de AstraZeneca o Covishield.

En esta oportunidad la campaña se llevará a cabo en el Club Plaza, en barrio Central de Huincul a partir de las 11 y hasta las 14 horas.

Las personas convocadas deben concurrir con su DNI en mano y el carnet otorgado cuando se aplicaron la primera dosis.

Se solicita a quienes no han recibido el llamado correspondiente del área Salud no asistir porque no van a ser atendidos.