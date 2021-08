Solidaridad: adolescente zapalino sufre entre 50 y 200 convulsiones diarias

Un joven de 17 años padece esclerosis tuberosa, una enfermedad que le provoca convulsiones por lo que requiere de cierta medicación que en este momento no le está siendo suministrada.

En dialogo con esta radio, la madre del adolescente hizo público su malestar por la faltante de una medicación especial indicada para el tratamiento de su enfermedad. “Hoy en día el ministerio de Salud no me está entregando una medicación muy costosa, es Rufinamida de 400mg, que tiene un costo de 52.900 pesos la caja” comento la mujer

La familia del menor no tiene obra social, pues según refirieron son cartoneros y por eso dependen de la asistencia de Salud Pública. “La desesperación es porque el mes pasado la medicación no llego y yo logre vender unos electrodomésticos para comprar una cajita. AL fui fraccionando pero ya no me queda más” amplió.

El no suministro de la droga indicada provoca que el joven padezca entre 50 y 200 convulsiones diarias. Ante esta situación de crisis se requiere la administración de otro remedio que se aplica de manera intravenosa, explicó la madre preocupada. “Todo el avance que habíamos hecho con el aceite de cannabis hoy se fue a la borda, tenemos que volver a empezar y con el riesgo de que con tantas crisis se paralice su corazón”

La familia atraviesa una crítica situación que requiere de soluciones urgentes y una adecuada atención de la salud del menor por parte de quienes corresponde.

Por lo pronto y ante la falta de respuestas apelan a la solidaridad de los vecinos y ponen a disposición el CBU de una cuenta en Banco Provincia del Neuquén para quienes puedan aportar para la adquisición de la medicación necesaria. La cuenta está a nombre de Fuentes Alejandra Noemi y el CBU es 0970031 – 51005436730031.