Abuelos piden atención y respuestas en PAMI

Una vecina de esta ciudad apela a la voluntad del personal de PAMI para que brinde respuestas ante los requerimientos de los abuelos. Es que la modalidad virtual o vía whatsapp resulta complicada para algunas personas.

Eva es una mujer afiliada a PAMI. Esta mañana apeló a la producción de este medio para solicitar a la gente de la obra social de los jubilados que atiendan sus necesidades. “Yo llamo por teléfono, dejo el mensaje, mando whatsapp y nadie me contesta. Desde las 8 de la mañana que estoy tratando de comunicarme y no me da el número que tengo” reclamó.

La señora explicó que, como ella no sabe, una de sus hijas envió mensajes por whatsapp pero tampoco ha recibido respuesta alguna.

“Nosotros hemos llegado a una edad avanzada y necesitamos que por lo menos nos atiendan” manifestó. Eva también hizo referencia a la necesidad de que se reabra una oficina en Plaza Huincul.

Desde PAMI se recuerda que para solicitar atención presencial deben solicitarlo en http://turnos.pami.org.ar y que los trámites pueden hacerse de forma rápida y segura a través de www.pami.org.ar/tramites

Por otra parte, desde la delegación Cutral Co se informa que el whatsapp habilitado es 2995278295