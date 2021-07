Hoy más que nunca es necesario cuidar el agua

Dada la situación hidrológica de la cuenca de los ríos Neuquén, Limay y Negro se lanzaron una serie de recomendaciones tendientes a cuidar el agua y de ese modo garantizar la disponibilidad del líquido vital para uso y consumo diario.

Se trata de medidas simples que requieren únicamente de un poco de atención. Al respecto se señaló necesario cerrar la canilla mientras se lava el cabello, los dientes, la vajilla, etc. Tomar duchas de no más de cinco minutos y evitar las bañeras ya que esto puede demandar alrededor de 200 litros. También sugiere regar, limpiar veredas o lavar el auto con balde en vez de manguera. No utilizar el lavarropas para lavar pocas prendas. No utilizar el inodoro como basurero. Regar las plantas a la mañana temprano o por la noche. Verificar que canillas y tanque de la vivienda no tengan fugas y elegir productos biodegradables para limpiar el baño y usar poca cantidad.

Cabe recordar que días atrás la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de Neuquén y Rio negro declaró la emergencia hídrica, lo que anticipa múltiples inconvenientes, en caso de no hacer todos los neuquinos, un uso responsable permanente del agua.