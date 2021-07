Vacunas Covid-19: inician las campañas para menores de 18 años

Se espera que el viernes arriben a la provincia unas 13 mil dosis de la vacuna Moderna y ante esto es que el sábado se planifica comenzar con la campaña destinada a los menores de entre 12 y 17 años con factores de riesgo.

El anuncio lo formalizó en la mañana de este miércoles el mismo gobernador Gutiérrez. Al respecto el mandatario hizo hincapié en que estas vacunas están aprobadas para aplicar en personas menores de edad, con discapacidad, enfermedades preexistentes o comorbilidades.

Entre esos factores que darán prioridad se cuentan Diabetes tipo 1 o 2; Obesidad grado 2 (IMC > 35) y grado 3 (IMC > 40); Enfermedad cardiovascular crónica: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar. Cardiopatías congénitas; Enfermedad renal crónica (incluidos pacientes en diálisis crónica y trasplantes). Síndrome nefrótico; Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave. Requerimiento de oxígeno terapia; Enfermedad grave de la vía aérea. Hospitalizaciones por asma; Enfermedad hepática: Cirrosis. Hepatitis autoinmune; Personas que viven con VIH independientemente del CD4 y CV; Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplante de células hematopoyéticas; Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o “activa”; Personas con tuberculosis activa; Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo; Síndrome de Down; Personas con enfermedades autoinmunes y/o tratamientos inmunosupresores, inmunomoduladores o biológicos; Adolescentes que viven en lugares de larga estancia; Personas gestantes de 12 a 17 años con indicación individual; Personas con carnet único de discapacidad (CUD) vigente; Personas con pensión de ANSES por invalidez, aunque no tengan CUD; Personas con pensión de ANSES por trasplantes, aunque no tengan CUD.

Se espera que desde el Vacunatorio del hospital de Cutral Co – Plaza Huincul se informe fecha, hora y lugar para la aplicación de las vacunas a esta franje etaria.