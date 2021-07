Para Di Maggio había pruebas de sobreprecios en la gestión Giannattasio

El integrante del Tribunal de Cuentas fue consultado por la situación de los municipios y señaló que en la gestión anterior había pruebas, pero la justicia falló a favor del intendente Giannattasio.

El integrante del Tribunal de Cuentas, Antonio Di Maggio, fue consultado sobre la posibilidad de integrar el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (ver nota aparte).

Además, en la nota con FM Fuego fue consultado por las situaciones de las ciudades de la comarca en el Tribunal de cuentas y diferenció que Cutral Co lleva gestiones más prolijas “Cutral Co es un municipio muy regular, prolijo y serio en el manejo de la documentación y casi no han existido observaciones. Plaza Huincul pasó un periodo muy complicado con la gestión anterior y con la gestión de Gustavo Suárez se está trabajando luego del periodo de la pandemia”.

Di Maggio fue claro y afirmó que por lo que se analizó desde el Tribunal de cuentas, había sobreprecios en facturas en la gestión de Juan Carlos Giannattasio aunque después esas pruebas no prosperaron en la justicia “estábamos convencidos porque existían sobreprecios, no podemos emitir una sentencia por solo creerlo, sino por tener certeza positiva de que la documentación no era respaldatoria del uso de los fondos. Emitimos un dictamen se hizo la denuncia y hasta ahí llegaron nuestras facultades y la justicia determinó que no”.