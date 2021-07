Vacunas: habilitan inscripción a menores de entre 12 y 17 años

En esta primera etapa se tomarán las inscripciones a neuquinos menores de 18 años con factores de riesgo asociados.

El anuncio lo formalizó el gobernador Omar Gutiérrez y lo hizo ante la inminente llegada a la provincia de la vacuna Moderna.

Al momento de concretar la inscripción que se realiza en www.saludneuquen.gob.ar, los interesados deberán optar por el recuadro “personas mayores de 12 años con factores de riesgo.

Allí, además de solicitar los datos personales, se indica cuáles son esos factores contemplados para la vacunación contra Covid-19. A saber: Diabetes tipo 1 o 2 (insulinodependiente y no insulinodependiente); Obesidad grado 2 (índice de masa corporal -IMC- mayor a 35) y grado 3 (IMC mayor a 40); Enfermedad cardiovascular: insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías, miocardiopatías, hipertensión pulmonar; Enfermedad renal crónica (incluido pacientes en diálisis crónica); Enfermedad respiratoria crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], fibrosis quística, enfermedad intersticial pulmonar, asma grave; Personas que viven con VIH independientemente del recuento de CD4 y niveles de carga viral; Pacientes en lista de espera para trasplante de órganos sólidos y trasplantados de órganos sólidos; Pacientes oncológicos y oncohematológicos con diagnóstico reciente o enfermedad “ACTIVA” (menos de 1 año desde el diagnóstico; tratamiento actual o haber recibido tratamiento inmunosupresor en los últimos 12 meses; enfermedad en recaída o no controlada); En pacientes que requieran o realicen tratamiento quimioterápico, se recomienda recibir el esquema completo de vacunación (2 dosis) al menos 14 días previos al inicio del tratamiento. De no ser posible, se sugiere demorar la vacunación hasta el momento en el cual exista una recuperación medular estable o se encuentren en fase de consolidación; Personas con discapacidad Intelectual y del desarrollo que inhabilite las capacidades individuales de ejecutar, comprender o sostener en el tiempo las medidas de cuidado personal para evitar el contagio o transmisión de la COVID-19; Síndrome de Down.

Cabe repasar que la vacuna Moderna se presenta con la ventaja de poder ser aplicada en menores de edad.