Protestas contra Camuzzi por falta de atención al público

Vecinos reclamaron por la falta de entrega de facturas, por cortes de servicio e imposibilidad de abonar las deudas.

Esta mañana vecinos protestaron en las puertas de las oficinas de Camuzzi Gas del Sur por la falta de atención al cliente.

Varios señalaron que les cortaron el servicio pero no pueden realizar un plan de pago de manera presencial en las oficinas ya que están cerradas al público. “Vine a la oficina para pagar o hacer un plan de pago pero está cerrado, un chico salió por el portón, nos tomó los datos y se fue” relató un hombre.

Otra mujer que sufrió el corte de gas comentó que hace tiempo que quiere comunicarse y no obtiene resultados “llamó por teléfono y nunca atienden, es una vergüenza que tengan cerrado ya que otras oficinas ya abrieron. Uno quiere pagar pero no hay respuestas y te dan un e-mail o un 0800 pero nunca atienden”.

Una vecina también se quejó de la entrega de facturas de forma intermitente lo cual la perjudica para mantenerse al día “no me llevaron el recibo por 2 meses, tiempo atrás tampoco y tuvimos que venir a buscarlo. Si no me lo entregan en un más me van a cortar el gas”.

Si bien la empresa tiene una oficina virtual, la mayoría de personas mayores no se adaptan al pago virtual de facturas.