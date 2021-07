Padres de la Escuela 143: “esto viene hace rato”

Sobre el cierre del programa Matutino, un padre de la Escuela 143 en dónde explotó un calefactor, señaló que los problemas edilicios vienen hace tiempo.

Esta mañana un calefactor explotó en un grado de la Escuela 143 de Cutral Co y no se produjeron heridos a pesar del accidente.

Walter, un padre que tiene una hija en 1er grado de la Escuela 143, dijo que los problemas edilicios vienen desde hace tiempo “la verdad que esto viene desde hace rato, la directora trata de abrir el colegio para que los chicos vayan, pero no tendría que ser así aunque esté entre la espada y la pared”.

Señaló que no están los calefactores en regla, “los calefactores están en el piso y no se puede tenerlos así. Hace años que no se hace algo así, pierden gas”.

El hombre agregó que no está dada la situación para tener clases presenciales “mi nena se pasa de frío y va recontra abrigada al aula”.