El Parque Primeros Pinos no se habilitará esta temporada 2021

Mediante comunicado emitido desde la Coordinación de Turismo de Zapala se informó que el Parque de Nieve Primeros Pinos se encuentra desafectado de la oferta turística para la temporada invernal de este año.

De acuerdo a lo considerado tanto el espacio recreativo-deportivo como las instalaciones e infraestructura no se encuentran en condiciones óptimas para uso público y a partir de esa situación es que se pretende salvaguardar la integridad y seguridad de los visitantes.

Para la habilitación correspondiente se aguardará la licitación pertinente.

En el mismo comunicado se “advierte a los visitantes no adquirir paquetes o promociones que vinculen el Parque de Nieve Primeros Pinos, ya que no es posible hacer uso del mismo. De esta manera se evitarán inconvenientes y situaciones adversas al realizar un viaje hacia la zona que no ofrecerá servicios ni actividades turísticas momentáneamente”.