Explican que en Cutral Co aumentó la patente por el incremento del valor del auto

El contador del Municipio señaló que por el aumento del valor de los vehículos, subió el valor del impuesto de la patente.

Varios oyentes se quejaron del incremento del pago de patente en Cutral Co y por eso salió al aire el contador Juan Carlos De Antoni.

El funcionario indicó que Cutral Co no aumenta las patentes, sino que por el cálculo que se realiza esto depende del incremento del valor de los vehículos “En la municipalidad hay ordenanzas y cálculos presupuestarios y funcionan hace muchos años que funciona, no es que se cambió ahora”.

De Antoni manifestó que para cobrar la patente de vehículos el Municipio utiliza la tabla de valores de ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina) y según el tipo se paga un porcentaje del valor total, “los autos aumentan muchísimo que no tiene que ver con el municipio, se aplican los porcentajes y lógicamente aumenta la patente”.

De Antoni detalló que el cobro depende del tipo de rodado, “si es un vehículo automóvil se cobra el 2.5% del valor total; si es una pick up de uso comercial es 1.6 % y un camión el 1 %”.

Consultado sobre si es hora de cambiar la forma de cobro, el contador dijo que no y señaló que en ciudades como Neuquén se utiliza la misma regla.