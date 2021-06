Trabajadores de EPAS pasaron la noche sin gas y denuncian falta de materiales para reparación

Trabajadores señalaron que por burocracias no llenaron el zeppeling de Gas y pasaron la noche cerca del río sin gas. Además denunciaron que un acueducto está fuera de funcionamiento hace un mes.

Esta mañana los trabajadores del EPAS denunciaron que se quedaron sin gas en el zeppeling y pasaron la noche sin poder calefaccionarse o tener para calentar agua e la planta cerca del río.

Juan Hernández trabajador del EPAS relató que ayer a las 21 se terminó el gas de zeppeling y la noche estuvo complicada “estamos con tres estufas eléctricas para toda la planta, la parte operativa estamos sin gas para calentarnos una pava de agua o cocinarnos”.

Por protocolo los trabajadores estuvieron desde la noche a la madrugada, 2 operadores en la planta de Buena Esperanza y otro en el río Neuquén.

Hernández manifestó que esto es asiduo “siempre nos quedamos sin gas, como trabajadores siempre avisamos cuando queda poco gas con tiempo, pero desde la jefatura afirman que se demora YPF en traer el gas, pero los que padecemos la falta de gas somos los mismos”.

El trabajador dijo que desde las jefaturas siempre son abandonados y ahora sumó a los municipios “nos sentimos abandonados por la jefatura local, provincial y por los intendentes”.

En este sentido manifestó que hace un mes se está trabajando con un solo acueducto que si se rompe, se deja a la comarca sin agua “nosotros contamos con dos acueductos y el viejo hace un mes está fuera de servicio y no hay caños para repararlo, si se rompe el nuevo no hay para mandar agua y no veo a nadie preocupado por esto”.

Dijo que la falta de inversión es grave “excavan con la máquina para ver si hay caños para reparar el acueducto viejo” y añadió que “hay dos bombas fueras de servicio, el techo de la planta se cae a pedazos, desde el EPAS se sabe que no pone plata pero me da pena lo de las dos ciudades”.