Pereyra descartó candidatura a Diputado

Afirmó que su objetivo es descansar y señaló que Marcelo Rucci será el encargado de llevar adelante el Sindicato.

El líder del Sindicato de Petroleros Privados, Guillermo Pereyra, habló en conferencia con medios regionales sobre las inversiones en salud.

Destacó que están haciendo un anillo sanitario en Neuquén y Río Negro para dar asistencia en distintas complejidades de Salud desde Chos Malal, Añelo, Plaza Huincul, Rincón y Catriel.

Consultado sobre sus planes a futuro se le preguntó si va a ser candidato a Diputado Provincial y dijo que su idea es descansar “mi interés es descansar, no quiero ser diputado, siempre y cuando me dejen descansar porque de la Mutual fui reelecto por 2 años más. Es la transición ordenada que hay que hacer, no dando un portazo”

Apuntó que Marcelo Rucci será el encargado de llevar adelante el sindicato de petroleros privados “voy dejando esta organización en manos de compañeros muy capaces, que hace 20 años me acompañan y con profesionales. Voy a dejar un sindicato armado, sin deudas, con recursos para seguir dando continuidad y que lo puedan administrar mejor de lo que lo hago yo. Estoy convencido que va a ser así de la mano del compañero Rucci”.

A cerca de la vacunación contra el Covid de los trabajadores petroleros destacó que en La Pampa ya se alcanzó el 100 % y en Neuquén la mitad “en Neuquén estamos llegando al 50 % de los trabajadores, siempre respetando las franjas de edad que propone el Ministerio de Salud”.