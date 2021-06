El Frente de Todos no acompañará la toma de deuda de Gutiérrez

La Diputada Teresa Rioseco afirmó este mediodía que votarán en contra de la toma de deuda y señaló que provincia recaudó lo suficiente estos meses para hacer frente al aumento.

Luego de ser devuelto la comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas (B) emitió despacho por amplia mayoría de una nueva propuesta para el pedido de autorización al Poder Ejecutivo de contraer crédito público por un monto hasta de doce mil ochocientos millones de pesos.

Por su parte la diputada del Frente de Todos, Teresa Rioseco, adelantó que desde el bloque y otros opositores votarán en contra del endeudamiento “Creeos que el gobernador tiene plata, los últimos 3 meses ingresó mucho dinero y el endeudamiento no es necesario”.

Por otro lado adelantó que no harán más pedidos de informes “no vamos a pedir nada porque tenemos en claro, se estudió muy bien y tenemos toda la información de que la provincia no necesita la plata y no se necesita endeudar más a los neuquinos”.

El ejecutivo provincial impulsa la toma de deuda por 12.800 millones para hacer frente a gastos corrientes y sueldos de estatales luego de los aumentos acordados.