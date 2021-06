Cutral Co recuerda el primer aterrizaje en su aeródromo

El 27 de junio de 1985 a las 11:46 horas aterrizaba por primera vez un avión en la pista del aeropuerto de esta ciudad.

Ese día quedaron inaugurados los vuelos regulares Buenos Aires – Cutral Co en forma directa. “A partir de entonces Aerolíneas hacia cinco vuelos semanales, luego se agregó Austral con dos vuelos por semana y su ruta era Buenos Aires – Bahía Blanca – Cutral Co, LADE que venía los miércoles y hacia Mar del Plata – Viedma – Neuquén – Cutral Co – Comodoro Rivadavia – Ushuaia y TAN que hacia el interior de la provincia” recordó Simón Jalil

El ex intendente de esta ciudad conto con nostalgia parte de la historia de aquellos tiempos. “Todo surgió como resultado de una reunión que yo tengo con el administrador de YPF. Por aquel entonces el gerente regional de Aerolíneas Argentinas que estaba en Neuquén nos ayudó mucho, él nos fue indicando que había que hacer. Y así YPF se hizo cargo de algunas obras y nosotros desde la municipalidad de otras para dejar todo en condiciones”. Jalil resumió esos inicios como un trabajo conjunto que resultó en un 26 de junio con el aterrizaje del primer avión.

Sobre ese primer vuelo, Simón recordó que el avión de Aerolíneas partió de Buenos Aires con destino a Neuquén donde bajó para levantar al gerente regional de la empresa y al vicegobernador de la provincia, el ingeniero Forni y aterrizo acá. El Centro de Comerciantes organizó ese día la recepción.

Por aquel entonces buena parte del pasaje lo aportaba YPF.

Son muchos los vecinos que aportaron durante todos esos años a la actividad en el aeropuerto. Este 26 de junio el recuerdo de cada uno de ellos.