Nueva jornada intensiva de vacunación en la comarca

Por tercer día consecutivo, en lo que va de esta semana, el gimnasio municipal recibe a vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul convocados para recibir la vacuna contra el covid-19.

Según lo informado por eferentes del vacunatorio, está previsto se apliquen dos mil dosis.

El móvil de esta radio llego hasta el gimnasio municipal desde donde comentó que la jornada inicio con tranquilidad, según lo dispuesto por la organización ingresan por grupos por la puerta principal y esperan en las gradas a que llegue el turno. Una vez aplicada la vacuna, deben retirarse por una puerta de emergencia que da a Principal Saez y Entre Ríos, evitando de ese modo el cruce con otras personas.

Si bien en las afuera de las instalaciones puede verse cantidad de gente en la fila, el proceso se da rápido y de manera eficiente.

Una vez más, los voluntarios que llevan adelante la campaña piden que las personas convocadas asistan en el horario en que fueron citadas, no antes porque provocan demoras y molestias. Y quienes no estén citados no vayan porque no van a ser atendidos.