Proyecto por Hospital de Campaña para la comarca

La Diputada de Juntos por el Cambio, Leticia Esteves, se basó en que la tasa de mortalidad de la comarca es superior a la de la capital para solicitar un Hospital de Campaña.

El pasado 16 de Junio la legisladora de Juntos por el Cambio, Lucila Esteves, presentó un proyecto para que se instale un hospital de campaña en Cutral Co y Plaza Huincul para atención Covid.

Leticia Esteves fundamentó que es necesario tomar esta medida sanitaria al observar la alta tasa de mortalidad que presentan ambas ciudades.

En ese sentido, recuerda que en sólo un mes se registraron 86 fallecimientos. Aclara que la cifra supera a la ciudad de Neuquén, urbe que tiene una población cinco veces mayor al conglomerado mencionado.

Al respecto, indica que en Cutral Co-Plaza Huincul la tasa de fallecimientos ascienden a 5,7 cada mil habitantes y duplica a Neuquén, que presenta una tasa de 2,4 cada mil habitantes, más cercana a la provincial, indicador que se encuentra en el orden del 2,7.

Observó que la importancia de instalar un hospital de campaña responde a la necesidad de poder utilizar los concentradores de oxígeno que puso a disposición la Red de Abordaje Comunitario. De esta forma –sostiene- se podrán administrar altas precoces para aliviar al sistema de salud y poder disminuir el índice de mortalidad que presenta el conglomerado urbano.

Estas iniciativas se suman a las juntas de firma de vecinos, el pedido de que se utilice la ex Clínica Cutral Co y el proyecto de Ramón Lecaro de acondicionar las ex gamelas de YPF.