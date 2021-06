El deliberante de Huincul busca poner un freno a la entrega de créditos

Buscarán que créditos del ENIM de más de 5 millones sean aprobados por el deliberante de Huincul. El proyecto comenzó a ser tratado el día de hoy.

El día de hoy tomó estado parlamentario el proyecto para que los créditos del ENIM mayores de 5 millones de pesos sean aprobados por el Concejo Deliberante de Plaza Huincul.

El proyecto se presentó en conjunto por todos los bloques del deliberante y comenzó a ser tratado hoy y en las próximas semanas será discutido en comisión.

El proyecto también busca que no se entreguen otros créditos a personas o empresas que ya le deben al ente y también se los imposibilita de refinanciar la deuda.

Gustavo Iril del bloque Compromiso puso el caso de la empresa que se instaló en la Comarca momentáneamente para solicitar un préstamo y que luego se retiró, “por lo que entiendo ya está en mora la empresa y pretendemos que con la ordenanza se pueda quitar que un crédito en 3 cuotas vaya a una ejecución directa”.

Iril agregó “lo veníamos conversando hace tiempo con compañeros del concejo y pretendemos igualar condiciones con Cutral Co”.

En el 2018 el Deliberante de Cutral Co sacó un proyecto para que los créditos mayores a 5 millones también pasen por el recinto antes de ser entregados.

Cristian Perotti, concejal mandato cumplido de Cutral Co y actual director del ENIM también habló con FM Fuego y manifestó que este tipo de proyectos agregan claridad a la entrega de préstamos “que no salga un crédito de la noche a la mañana y que sea evaluado por el poder político me parece muy bien”. Agregó que en el 2018 él realizó la propuesta en el deliberante de Cutral Co “para que no venga alguien de la noche a la mañana y se lleve fondos públicos”.

