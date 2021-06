“Que se les crea a las nenas”

Una niña víctima de abuso dejó este mensaje para notar cuando algo malo pasó. Su abusador fue condenado a 8 años de prisión efectiva el viernes pasado.

El pasado viernes un hombre fue condenado a 8 años de prisión efectiva luego de que se declarara culpable como parte de un acuerdo judicial por abusos contra una menor de su familia por 3 años, desde el 2017 al 2020.

La madre de la Niña habló con FM Fuego luego de que se concretó al condena al abusador y dio detalles de como se enteró de lo que finalmente denunció.

La niña habló a través de su madre y dejó un mensaje para tomar conciencia “al cerrar la cámara Gesell dijo que lo que quería es que se les crea a todas las nenas aunque sea una caricia, un toque de pelo, una mirada y que presten atención a los niños, a los cambios de actitudes, y estaba agradecida porque le creyeron”.

La mujer dijo que no siguieron adelante con el juicio para llegar a una mayor condena y arribaron a una cuerdo de partes para simplificar el proceso judicial, “sobre la pena decir que es poca, pero llegamos a una cuerdo porque no quería esperar mucho tiempo del juicio, me dijo que me necesitaba con ella y no peleando en la calle. Además si se terminaba la prisión preventiva iba a volver a las calles”.-

La madre agradeció a la fiscal del caso Gabriela Macaya, al personal de tribunales, a las agrupaciones, a María Ester Ragni, a Yereni Fuente y madres en Lucha.