Destacan modificación de la ley de compre neuquino para la industria petrolera

Integrantes de cámaras energéticas aseguraron que la modificación es necesaria y dará competitividad a las empresas neuquinas.

La comisión de Hidrocarburos, Energía y Comunicaciones (J) retomó hoy el debate del proyecto que modifica la ley del Compre Neuquino -2755- en cuanto a la preferencia en la adquisición de bienes y servicios para las actividades hidrocarburíferas y mineras.

En la ocasión, el cuerpo que preside la diputada María Laura du Plessis (MPN) recibió a las autoridades de la Federación de Cámaras del Sector Energético de Neuquén –FECENE-, Mauricio Uribe (presidente) y Edgardo Phielipp (secretario), quienes se pronunciaron a favor de la sanción de la ley en tanto constituye “una herramienta indispensable” para el desarrollo de la economía regional.

Al hablar, Uribe aseguró que la ley en discusión “es la herramienta más adecuada” para revertir los inconvenientes actuales derivados de la difícil aplicación de la normativa vigente, la que permitió que sólo unas 85 empresas locales accedieran a la certificación, frente a unas potenciales 800 con la propuesta sugerida.

Uribe dijo, además, que la sanción de la ley “es urgente” en tanto las licitaciones se realizan en forma anual, bianual o trianual. Si para el 2022 habrá mayores inversiones, “necesitamos poder participar de las próximas campañas de operaciones” en la actividad hidrocarburífera de la región, señaló.

Por su parte, en su intervención, Phielipp remarcó que la ley apunta a potenciar el desarrollo de una economía regional y de una “trama empresarial local” que retribuye al devenir del crecimiento económico en la región. Desestimó que la norma constituya “un subsidio” y en cambio sostuvo que representa la posibilidad de contar con “condiciones adecuadas” para el sector y para toda la cadena de valores que hacen a la economía regional.

Phielipp recordó que durante el año 2020 se perdieron numerosos puestos de trabajo –diez mil, según un relevamiento interno al que hizo mención-, se rescindieron varios contratos “y muchas pymes desaparecieron”. Dijo que la ley busca “revertir” dicho escenario, al tiempo que se refirió a la situación económica nacional que, según evaluó, deriva en la radicación de empresas en la región en tanto “Vaca Muerta es una gran atracción”, proceso al que definió como “servicio de importación de desempleo de otros territorios” del país. Esta situación amerita “que el Compre Neuquino tome vigencia”, observó, tras reiterar la necesidad de “adaptar la legislación que, hasta ahora, no pudo cumplir con su objetivo original”. En efecto, informó que, con la ley vigente, no se pudo alcanzar el 60% de la contratación total estipulado, porcentaje que en efecto no supera en la actualidad el 30%.

En su alocución, Phielipp también enumeró las observaciones que desde las empresas petroleras se le hicieron al proyecto, y las refutó una por una. Entre ellas, explicó que los denominados “márgenes de preferencia” ya existen y que no implican que se pague más por el mismo servicio sino la posibilidad de que, en la licitación, empresas locales igualen el precio al cotizado por la compañía extra-territorial. Por ese motivo, la norma contempla que si una empresa certificada ofrece -por un mismo servicio- un monto hasta un 9% o 6% más caro, podrá igualar a la más barata. La norma vigente contempla dicho porcentaje en un 7%, sostuvo Phielipp al referir que la modificación no es de gran escala.

A su turno, Daniel González señaló que la medida no apunta a “cerrar la tranquera” sino a generar condiciones para que las empresas se radiquen verdaderamente en la provincia: tributen, aporten, generen mano de obra local y reinviertan en la zona. “Queremos que se hagan inversiones genuinas y aumentar la participación de las empresas locales en la torta económica de Vaca Muerta”, enfatizó.

La iniciativa, elevada por el Poder Ejecutivo, continuará en tratamiento en la comisión con la participación de otros actores involucrados en la materia, según informó la titular del cuerpo.