Trabajadores de Casinos piden trabajar

Señalaron que cuando se habiliten otras actividades también sean tenidos en cuenta. Temen por sus trabajos.

Se manifestaron nuevamente los trabajadores de los casinos que no pueden abrir sus puertas desde que se volvió a una fase 1 administrada a mediados de mayo.

Señalaron que solo en el casino Maverick hay 100 familias que temen por los empleos y que quedarían a la deriva.

Si bien los trabajadores de casas de juego siguen cobrando la totalidad de sus sueldos, temen perder sus puestos o que les paguen un proporcional, “el año pasado se redujo un 70 % y no queremos que no vuelva a pasar esto, no sabemos qué va a pasar si esto sigue así”.

Agregaron que desde los municipios no se acercaron a los empleados, “tampoco respondieron las notas del año pasado, si va a seguir cerrado nuestros sector queremos una ayuda del estado”.