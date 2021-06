Iril: Vacunación, Atención extra hospitalaria y restricciones

El edil de Plaza Huincul y médico dijo que no hay que enfocarse en polémicas, sino que hay que apuntar a la atención extra- hospitalaria de pacientes, la vacunación y en restricciones para bajar la curva de contagios.

Esta mañana dialogó con el matutino de FM Fuego el edil de Compromiso, Gustavo Iril ante las polémicas por los retiros de fondos del ENIM para comprar insumos destinados a salud y la lucha contra el Covd 19.

El edil evitó la polémica ya firmó que “es un momento para buscar acuerdos y no controversias, tratamos poner lo mejor para terminar con el dolor de perder seres queridos”.

Iril dijo que no pidió que despidieran a los anteriores referentes de salud en la comarca, sino que se haga una intervención y analizar la situación epidemiológica “pedí una intervención en ese momento y no fue comprendida, pero la idea era tener lo que ocurrió después con la visita de ministra de salud para saber porque hay el doble de mortalidad acá que en el resto de la provincia”.

Iril que además es médico, dijo que es importante tener las salas de la ex clínica Cutral Co, pero ahora lo que cambiaría la situación es tener 10 días más de restricciones y apuntar a la atención extra-hospitalaria, “lo de la clínica no es lo que va a cambiar la ecuación en este momento, para mi son las restricciones por lo menos 10 días más y continuar con la vacunación todo lo posible, es lo que puede mejorar la situación, no los 5 o 10 millones de pesos del ENIM ni traer 10 respiradores más. Añadió que “hay que apuntar a la atención extra hospitalaria y que los pacientes no lleguen tan deteriorados a la internación o a la guardia”.

Acerca de la ex clínica Cutral Co que ahora funciona como cooperativa detalló que se necesita una inversión de al menos 6 millones de pesos para ponerla en funcionamiento para recibir pacientes covid “lamentablemente se hicieron modificaciones cuando se instaló el tomógrafo y se reformó el recorrido de las cañerías de los gases y no se cumple con las normativas. Es un presupuesto multimillonario y el tiempo que se necesita, hay que encararlo porque tenemos que tener ese lugar habilitado”

Acerca de la atención extra-hospitalaria sostuvo que aportar oxígeno a las personas que están en sus casas puede hacer que mejoren “desde la RAC sabemos que están llegando concentradores de oxígeno que es muy importante para los pacientes que no necesitan ser internados y mantiene a la persona en sus casa. Eso va a ayudar y va a llagar a la comarca”.

Agregó que la situación es complicada porque no hay personal de salud, “el personal médico y de enfermería está agotado y no hay más lugar para echar mano, se incorporaron estudiantes desde Cipolleti al RAC, pero no hay más”.