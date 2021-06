Ciclista local busca integrar el 1er equipo de damas del país

Yesica Inostroza se encuentra entre las 14 ciclistas del país que pasaron diferentes pruebas para integrar el equipo Weber La Segunda Ladies Power.

El equipo de ciclismo de Pista y Ruta Weber La Segunda Ladies Power, íntegramente conformado por mujeres, está buscando una nueva deportista para su escuadra.

De docenas de mujeres de toda la Argentina, quedaron 60 en una primera instancia y luego de varias pruebas ahora están las 14 que lucharán por un lugar en el equipo y una de ellas es al ciclista de la comarca Yesica Inostroza.

Esta mañana la deportista habló con FM Fuego y relató que largaron por las redes sociales la convocatoria en todo el país, “me inscribí, quedaron 60 chicas y empezaron a pedir videos con actividad física y desde ahí fueron seleccionando y quedaron 14 chicas”.

Yesi relató que las pruebas son muy exigentes “se hizo una carrera virtual, competencia en vivo con pasadas arriba del rodillo y te van evaluando”. Agregó que adaptarse a los entrenamientos virtuales no es sencillo “cuesta muchísimo porque te controlan por una ciclo-computadora y la mayoría no tienen plata para pagarla, hay que tener buen internet, buena computadora, pero no hay otra forma”.

Por otro lado dijo que el papel de la gente apoyando desde las redes sociales va a ser muy importante en lo que queda de la competencia por lo que invitó a todos a acompañarlas en sus redes sociales y también votarla en los perfiles de Weber La Segunda Ladies Power.

Redes para seguir la competencia:

https://www.facebook.com/LadiesPowerCycling

https://www.instagram.com/ladiespowercycling

Redes de Yesi Inostroza:

https://www.instagram.com/inostrozayesi_17/

https://www.facebook.com/yesi.inostroza.1