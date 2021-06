Judiciales de Neuquén buscan equipos de oxígeno para la RAC

El secretario general de Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun), Edgardo Cherbavaz, indicó que los trabajadores están integrando a la RAC para poder colaborar con pacientes contagiados de coronavirus en la provincia.

“Estamos haciendo gestiones para comprar equipamiento, pero no hay equipos. Está agotada la producción en el país y lo que nos falta en el interior son tubos de oxígeno y oxígeno propiamente dicho”, sostuvo el dirigente.

Cherbavaz lanzó el pedido a través de LU5, y señaló que las personas o entidades que puedan aportar equipos, pueden llevarlos a un local ubicado en San Luis y Planas de Neuquén, y serán destinados a pacientes Covid de Cutral Co.

Explicó que los concentradores de oxígeno portátiles que estén averiados también los pueden acercar, porque serán reparados por profesores de las escuelas técnicas.

“Hoy se está necesitando con imperiosa necesidad en Cutral Co. Es un llamado a la solidaridad de quienes tengan uno por ahí y no lo estén necesitando. Lo pueden acercar al local del padre de Camilo Echeverría en San Luis y Planas. Junto con otros profesores de la EPET podríamos repararlos y ponerlos a disposición de la emergencia sanitaria que no baja”, agregó Chervabaz.

(fuente LMN)