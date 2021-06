Un 3 de junio sin las mujeres en la calle

Esta fecha llegó para quedarse entre aquellas que nos mueven a la reflexión. Se cumplen 6 años de aquel 3 de junio de 2015, cuando unas 20.0000 mujeres se concentraron en las calles de Buenos Aires para gritar “¡ni una menos!”, tras la escalada de crímenes en todo el país.

La gota que colmó el vaso fue el asesinato de Chiara Páez, de Rufino, provincia de Santa Fe: tenía apenas 14 años y la mató su novio, porque ella quería seguir adelante con un embarazo que él no aceptaba.

La pandemia pega fuerte, muy fuerte por estos días. Nunca desde que comenzó se había vuelto tan cruel. Hay restricciones para evitar las aglomeraciones y quien más o quien menos, sufre alguna pérdida. Si no fuera así, no me caben dudas de que las calles se habrían llenado de mujeres gritando una vez más ¡ni una menos!… porque todo sigue más o menos igual como cuando la mataron a Chiara y a todas las que la precedieron.

Y si quedan dudas, acá están los números que dio a conocer días atrás la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los datos del Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer: en 2020 fueron asesinadas 251 mujeres, una menos que en 2019, año en que hubo 252 femicidios. Una menos, irónicamente, evaluó la periodista de Clarín Mariana Iglesias.

“Con el reclamo masivo de Ni Una Menos, la violencia de género dejó de verse como un tema doméstico y pasó a considerarse un problema colectivo, social y cultural del que se habla. Pero ese avance no ha bajado la violencia. Sólo del último Ni Una Menos a hoy hubo al menos 238 femicidios, transfemicidios y travesticidios. También hubo 66 intentos de femicidio y 30 femicidios vinculados”, sostiene la comunicadora en un informe que publicó el diario para el que trabaja, hoy.

Y los números siguen gritando: desde la primera gran movilización de 2015, hasta ahora hubo 1.717 femicidios. Eran niñas, adolescentes, madres, estudiantes, profesionales, hermanas, abuelas, novias, amantes, prostitutas… pero las mataron por ser mujeres. Algunas de ellas eran personas que habían elegido la femineidad porque desde siempre se identificaron con ella.

Y sobre los victimarios, se repiten y mantienen también las estadísticas. El 64% de los femicidios fue cometido por parejas o ex parejas y ocurrió en la vivienda de la víctima; en 9 de cada 10 femicidios el agresor era un conocido; 290 de 1717 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 163 tenían medidas de protección. Al menos 1523 niños y niñas se quedaron sin madre por los femicidios.

Cambió el discurso. Pero la realidad no.

Verónica Morell

(datos del informe de Mariana Iglesias para Clarín)