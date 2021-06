“Que nadie quede en soledad”, es la consigna de la RAC

“Nuestra función fundamental es cortar la cadena de contagio y que nadie quede en soledad, porque esto es tremendo, porque la gente aunque tenga síntomas leves, cuando tiene la enfermedad y se siente sola, piensa que va a morir y siente que es un número, y acá todos los vecinos tienen nombre y apellido, entonces, no podemos dejar solo a nadie”.

Así resumió el doctor Martín Sapag el trabajo que está desarrollando la Red de Abordaje Comunitario –RAC- de la que forma parte, además de continuar con su desempeño como pediatra y estar a cargo de la Dirección General de Gestión de Proyectos, que depende del Ministerio de Salud de la provincia.

En los últimos días la RAC tomó relevancia, cuando recibió el explícito apoyo del gobernador Omar Gutiérrez. La iniciativa nació en agosto del año pasado, cuando un grupo de voluntarios le dio forma a la idea de crear un grupo de asistencia y acompañamiento para las familias que atravesaban la enfermedad que produce el coronavirus. Martín Sapag es uno los gestores y mantuvo una extensa charla con Amadeo Carrizo, de FM Fuego.

En relación a los efectos que la pandemia está causando en Cutral Co y Plaza Huincul, Sapag dijo que “la situación es extrema, el sistema de salud está superado en su capacidad de respuesta, con personal que está con un estrés muy grande y es una situación en la que todos tenemos que colaborar”.

Para definir a la RAC, manifestó que “tenemos que parar la pandemia y la única forma, es parar los contagios. Para eso, todos tienen que saber qué hacer: y eso es la Red de Abordaje Comunitario, es un espacio donde todos pueden ser parte y los estamos invitando a todos, hay que capacitarse, hay que saber lo que hay que hacer”. Agregó que una vez capacitado, el voluntario queda a disposición de equipos de respuesta rápida, para asistir a las familias afectadas de todas las maneras posibles.

El médico explicó que para lograr llevar la ayuda a los enfermos, se los ubica en una clasificación: “es verde cuando no tiene factores de riesgo ni síntomas graves, es el 90 por ciento de los pacientes. Ese paciente tiene que aislarse, no subestimemos los síntomas, una rinitis o un dolor de garganta puede ser coronavirus, no le demos otro tipo de interpretación en este momento, porque si no,no lo frenamos más, nosotros tenemos que ganar esta batalla”.

“En amarillo están las personas de riesgo, o que sospechamos que se pueden complicar, a ese paciente le damos un saturómetro y él se mide y está en contacto con un agente de salud y van viendo la saturación. Porque esta enfermedad tiene algo muy particular: que cuando la persona empieza a empeorar, empieza la disminución del oxígeno en la sangre, y eso es una hipoxemia silente, que es algo que nos confunde mucho. Después de la primera semana, la persona se siente bien, pero se pone el saturómetro y satura 90. Eso significa que se empieza a inflamar el pulmón, eso es propio de la neumonía Covid. No hay que subestimar, esa persona necesita oxígeno, una medicación y asistencia médica”, enfatizó.

Sapag contó que la red cuenta con elementos de asistencia, como los concentradores de oxígeno, que en este momento utilizan 13 personas, y de esa manera, no ocupan una cama en el hospital.

Respecto del importante trabajo que realiza la RAC, Sapag enfatizó que “hemos inventado en Cutral Co algo que sirve para todo el país. Hay todo un equipo que está conmigo y empezamos en agosto del año pasado, viendo lo que pasaba en el resto del mundo, nos adelantamos. Todos somos útiles, todos tenemos algo para dar”. Recordó que cualquier persona puede formarse e integrarse al trabajo voluntario de la red.

Consultado sobre las acciones gubernamentales, las medidas restrictivas y los aportes de los municipios para comprar insumos, dijo que “esta es una situación compleja y toda medida que se tome ayuda. En esto, ninguna medida que se tome es útil por si sola”. “Tomo unas palabras de uno de los fundadores de la red, del doctor Eduardo Fuentes, que dijo “hoy es más temprano que mañana”, cuanto antes lleguen esos insumos mejor. Esto es una guerra, no es momento para criticar, todo el que está ayudando es bienvenido”, agregó.

Finalmente, y evaluando el impacto de la RAC en la lucha contra el Covid, dijo que a nivel local “hay una madurez social y un nivel humano y profesional de la comunidad, puesto a disposición” del grave momento que se vive, y que “no hay que distraer los recursos del hospital, todos los que saben trabajar en el hospital tienen que estar concentrados ahí, y sabiendo que la comunidad está trabajando para aliviarlos”.