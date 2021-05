Las refacciones de gas en las escuelas 63 y 51 están paradas por falta de pago

El gasista que estaba llevando adelante reparaciones en los sistemas de gas de las escuelas Primaria Nº 63 y Secundaria Nº 51, detuvo los trabajos, por falta de pago desde la empresa que los contrató.

Cristian Galarza es el gasista, que tiene a su cargo una cuadrilla de una decena de personas, y que se estaba desempeñando en los dos establecimientos escolares, para reparar desperfectos y hacer los cambios necesarios en los sistemas de gas, para su óptimo funcionamiento.

A través de FM Fuego aclaró que decidió detener las obras en ambos sitios, porque desde la empresa contratista que trabaja para el gobierno provincial, no han recibido el último pago pactado, antes de terminar con las tareas y llamar a Camuzzi para que realice la inspección.

“A la empresa yo le dije que antes de terminar la obra, teníamos que concretar un pago. Hubo algunos pagos, pero como no recibimos el último, ya para cancelar, los chicos decidieron parar la obra, tanto acá (en la escuela Nº 63) como en el 51”, dijo Galarza.

“Antes de pedir la inspección, me tienen que depositar para cancelar. Esto no solo me perjudica a mi, también al resto del plantel, somos unas diez personas”, indicó el gasista, y manifestó que decidió hacer pública la situación para aclarar ante la comunidad la razón de la detención en las obras.