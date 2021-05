Destacan avances contra la violencia obstétrica

La Directora provincial de los derechos de la mujer, Andrea Ibáñez, señaló que con las adhesiones a leyes nacionales este tipo de violencia queda especificada.

En la semana del parto respetado, la Directora provincial de los derechos de las mujeres Andrea Ibáñez, dialogó en el bloque legal de Omar Pérez en FM Fuego.

La funcionaria recalcó que con esta conmemoración se busca visibilizar los modos de atender los partos en el mundo y promover los derechos de las personas gestantes y recién nacidos.

Manifestó que a pesar de estar en pandemia por Covid, los derechos de las personas no se suspenden y se deben respetar “los derechos no están suspendidos, se pueden complejizar cumplirlos pero es importante destacar que una persona puede estar acompañada en el parto o controles por una persona de su confianza y no solamente un familiar directo; tienen derecho a un parto normal en el que se respeten sus tiempos, que no se las discriminen (hay relatos de mujeres migrantes que son discriminadas) y sobre todo el derecho a generar este vínculo materno inmediato , que puede estar con su hijo salvo que exista algún problema de salud”.

La funcionaria aseguró que es una ley para que los equipos de salud se informen de los derechos y sus prácticas se encuentren garantizadas.

Por otro lado valoró que en la provincia se especificó el tipo de violencia obstétrica con la adhesión a la ley nacional 26 485 con las leyes provinciales 2785 y 2786.

“A partir de las leyes es que se prevé el tipo de violencia obstétrica, es importante especificar y calificar los tipos y modalidades de violencia. Antes hablábamos de violencia física y si no tenía marca o moretón no podías denunciar, y por todo lo que se avanzó por la lucha de las mujeres podemos encontrar la violencia obstétrica” detalló Ibáñez.

Añadió que este tipo de denuncias se pueden hacer en Fiscalías y Comisarías, “Son legislaciones que apuntan a lo preventivo, a garantizar derechos, a visibilizar las problemáticas de las mujereas que deben ser abordadas “.