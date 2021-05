Perotti: no se persigue al dueño del Maverick, se le dio 6 refinanciaciones

Cristian Perotti, uno de los directores del ENIM afirmó que se le dieron 6 refinanciaciones al dueño del casino y que no se lo persigue. Dijo que hay predisposición del ente.

Cristian Perotti, uno de los directores del ENIM habló en el Matutino de FM Fuego sobre diferentes temas relacionados al ente.

En relación a la denuncia que hizo el dueño del Hotel Casino, Fabio Torres, que integrantes del ENIM tratan de quedarse con el negocio, manifestó que no se trata de una persecución.

Perotti detalló que el préstamo viene desde hace más de 8 años y ya tuvo 6 refinanciaciones y entró en etapa de ejecución. Indicó que la entrega de préstamos para emprendimientos funcionan con un motivo solidario “el Instituto de la Vivienda le entrega una casa a un vecino y éste tiene que pagarla para que otro vecino acceda a una vivienda. Ese sistema se basa en la solidaridad y en el ENIM pasa lo mismo, se le entregó dinero a un empresario local para que haga un proyecto, lo hizo acá, genera trabajo, pero también debe devolver el dinero para que otro vecino haga otro emprendimiento”.

El referente del ENIM afirmó que la devolución es parte del sistema y como funcionarios deben responder ante distintos organismos “no podemos decir bueno no le vamos a cobrar porque es amigo o enemigo. Pidió dinero, se le refinanció hasta 6 veces y ahora quiere empezar a pagar de cero algo que tomó hace 10 años”.

Perotti aseveró que no se trata de una persecución “se le dieron 6 refinaciones, no se puede decir que se lo está persiguiendo. Para mi sería cómodo decir eso es de gestiones anteriores, porque la conformación de este directorio no hizo ninguna refinanciación, pero le ponemos el cuerpo para hacernos cargos y tratar de resolverlo”.

Agregó que el empresario tiene que poner de su parte “hay predisposición del ENIM, siempre la hay pero debe existir predisposición del solicitante para empezar a devolver esos fondos porque esto no es un regalo, estos son fondos públicos”.

El funcionario del ENIM indicó que esto tiene solución aunque ya fue judicializado, “esto está judicializado, lo que no quiere decir que no se pueda solucionar. Se agotaron las instancias anteriores previas y no quedaba otro camino que el judicial, porque pueden prescribir las acciones y después tenemos otros problemas”.