CTA reclama la reapertura de la Subsecretaría de Trabajo

Por despidos en maestranza y sueldos mal liquidados en la cocina del Hospital reclaman la reapertura de la oficina de Cutral Co.

Daniel Herrera, secretario general de la CTA denunció que la empresa Adolfo Comas que tiene la concesión del servicio de maestranza en el Hospital, despidió nuevamente a un trabajador.

“El viernes nos desayunamos con otro despido, a pesar de la prohibición ya van 8 en época de pandemia” dijo Herrera.

Agregó que hay conflicto con los trabajadores de cocina del Hospital ya que la empresa que tiene el servicio les liquida mal el sueldo y no pueden reclamar porque la Subsecretaría de trabajo está cerrada.

“Los trabajadores no tienen obra social, no tienen seguro, y lo estamos viviendo preocupados y hoy tenemos una Subsecretaría cerrada hace 3 meses, el año pasado no trabajaron y es muy grave” aseveró el referente de la CTA Autónoma.

Agregó que todo lo que es judicial está atrasado, “recién salen las cautelares, venimos con un tema judicial muy lento y el ente es el que debe mediar.En la cocina hace 8 meses la empresa liquida los sueldos mal y no podemos tener el ente para llegar a una mediación”.

Por otro adelantó que es probable que realicen medidas de fuerza pro estos reclamos, “la emergencia sanitaria nos limita la hacer una medida, pero va a ser necesaria”.