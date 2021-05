Vacunarán a mayores de 60 años a demanda en el Gimnasio Municipal

Mañana martes 18 de mayo vacunarán en el Gimnasio Municipal a mayores de 60 años que no recibieron ninguna dosis hasta el momento. También se aplicará 2da dosis a vacunados con Sinopharm.

La jefatura de Zona V y el Hospital de Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul informó que mañana martes 18 de Mayo desde las 10 de la mañana se realizará un operativo de vacunación destinado a personas mayores de 60 años que todavía no recibieron ninguna dosis.

La vacunación se llevará a cabo en el Gimnasio Municipal de Cutral Co a partir de las 10 hasta las 13hs, y los que asistan deben concurrir con DNI, barbijo y deberán hacer fila respetando el distanciamiento social obligatorio.

Se dará prioridad a aquellas personas que se encuentren con movilidad reducida, en situación de vulnerabilidad a causa de alguna enfermedad o padecimiento.

2da dosis de Sinopharm

Además se estarán aplicando 2das dosis de la vacuna Sinopharm a partir de las 12 hs a los que hayan recibido la primer dosis entre el 04/03 y el 19/04 inclusive, correspondiente a los siguientes grupos: