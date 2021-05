“No damos abasto”…Cada vez más gente pide viandas en el comedor del Nehuen Che

Giuliana Barbagiovanni, referente de Barrios de Pie, se comunicó ayer con FM Fuego para dejar un mensaje con impronta de urgencia: se necesitan donaciones de alimentos nutritivos como carne y verduras para preparar las viandas en el comedor de barrio Nehuén Che, ya que cada vez son más los vecinos que se acercan buscando su ración, y los recursos escasean.

“Queremos comunicarle a nuestra comunidad que es mucha la demanda que tenemos en el comedor del barrio Nehuén Che, el comedor se llama Luz de Esperanza. Cada día se suman más vecinos, hemos llegado a cocinar dos o tres veces y se nos está complicando”, contó la referente de la agrupación política y social.

Barbagiovanni contó que dos días a la semana preparan comida en la sede barrial, y ya tienen un grupo de vecinos empadronados, por asi decirlo. Pero en los últimos días se han acercado más personas pidiendo raciones, y ahora son más de 120.

“La idea es ver si los vecinos pueden colaborar con lo que sea, nosotros víveres secos tenemos, no contamos con carne ni verdura y no tenemos ayuda de ningún otro lugar, excepto las donaciones que a veces hace algún vecino. Es increíble la cantidad de gente que se está sumando, aparecen cada vez más. Es muchísima la demanda, tenemos arriba de las 120 personas y hoy se sumaron más… no damos abasto”.

La referente indicó que las personas o instituciones que deseen colaborar, pueden comunicarse con la organización a través de la página de Facebook Barrios de Pie Cutral Co, o al número de teléfono 2995692299.