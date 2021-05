Para recuperar la visión de un ojo, una vecina necesita de la solidaridad de la comunidad

Aída Rojas convive con la ceguera desde hace 35 años, pero ahora se abre una puerta esperanzadora para ella, con la posibilidad de ser sometida a una intervención, que podría derivar en la recuperación de la visión de un ojo.

Para eso necesita de la solidaridad de la comunidad, con aportes que permitan reunir los 69.000 pesos que vale un elemento médico que necesita.

Aunque no se trata de una suma considerablemente alta, Aída y su familia no están en condiciones de afrontarla. Por esa razón, idearon una colecta, con la colocación de urnas en los mercados Nor Juan, y Don Julio, para que los vecinos que deseen colaborar con la causa, depositen allí su colaboración.

Aída contó a Amadeo Carrizo, de FM Fuego, que desde hace 35 años es no vidente. Ahora surgió la posibilidad de que sea intervenida quirúrgicamente de uno de sus ojos y que la operación la costea PAMI. Sin embargo, se necesita un elemento que los especialistas le indicaron que necesitará tras la intervención, que no puede comprar con su modesta pensión. Aunque recibe el apoyo de su familia, tampoco ellos pueden reunir los 69.000 pesos que se necesitan.

Para conocer más del caso u ofrecer colaboración, los interesados pueden comunicarse con su nieto Ezequiel al 2994024009, o con la hija de Aída, al 2995896574.