Los transportistas se manifiestan en el puente carretero

Nuevamente, los transportistas de turismo de la región se encuentran en estado de movilización, porque no pueden trabajar debido a las restricciones impuestas por la pandemia.

Se encuentran apostados con sus vehículos en el puente carretero, reclamando que los gobiernos de Neuquén y Río Negro escuchen sus reclamos. El tránsito no está obstruido en el sector.

Los empresarios que tienen unidades de transporte de pasajeros, y que trabajaban prestando servicios turísticos, de compras y deportivos, llevaron nuevamente sus reclamos al puente, porque la situación no ha cambiado para ellos: no se les permite desempeñar su trabajo por restricciones sanitarias, aunque las grandes empresas de transporte si lo hacen, creando una gran desventaja para el sector, que lo sumió en crisis, al no poder afrontar pago de empleados, sostenimiento de los emprendimientos ni cargas tributarias.

En esta oportunidad confluyen en la protesta empresarios de varias localidades de Neuquén y Río Negro, demandando a los gobiernos de estas provincias que intercedan ante las autoridades nacionales o quien corresponda, para que puedan volver a prestar los servicios que cumplían o en su defecto que se los emplee en otro nicho. Entienden que podrían trabajar con el transporte de personal de las empresas petroleras, por ejemplo.

Reclaman así mismo que se aclare por qué las grandes empresas de transporte de pasajeros continúan habilitadas para trabajar, y las pequeñas empresas de turismo no. En la región son unas 30 las firmas perjudicadas.