Se aplicaron 12735 dosis de vacunas anti Covid

Esta mañana el director del Hospital de Complejidad Media, Gastón Zúñiga, visitó el estudio de FM Fuego para hablar de la situación sanitaria.

A menos de 2 semanas de asumir Zúñiga dijo que con el equipo de trabajo tomaron dos objetivos a cumplir en el mediano plazo, “tenemos dos objetivos chiquitos, uno es mejorar el funcionamiento aunque hay que reconocer que estaba funcionando desde la gestión anterior, seguramente con muchas cosas para mejorar. Vamos a charlar con los referentes de los sectores, trabajar en generar un espacio cómodo a pesar de la tarea dura”.

El director manifestó en torno al Covid que lo único que puede hacerse es mejorar los cuidados de cada uno más allá de las responsabilidades del Hospital e intendencias “hay una gran hipocresía al justificar porqué estamos como estamos, la gente en general piensa que el único responsable es el hospital o el sanatorio, si tenemos esa limitada visión no vamos a crecer nunca. El hospital tiene un papel que es asesorar a las intendencias y a la población en general que es que si no respetamos las normas que nos sugieren desde la OMS y las sociedades científicas, el número de casos se va a aumentar”.

Zúñiga agregó que “con vacunas limitadas, nos queda mejorar la comunicación y hay que hacerlo de otra mirada, la población más activa son los que más salen y si vamos por el lado de la restricción no funciona”.

El Licenciado en Kinesiología manifestó que tienen la difícil misión repartir las dosis de vacunas anti-covid entre las diferentes ciudades que componen la Zona Sanitaria V “la cantidad de vacunas no se negocia, nos mandan las dosis que determina el Ministerio de Salud de Neuquén en coordinación con Nación, si la gente no se inscribe es difícil que acceda a vacunarse porque el listado se genera a través de eso. La Zona V determina cuantas dosis van a Cutral Co, Añelo, Rincón, Chocón y Picún”.

También detalló que se aplicaron 12 735 dosis de vacunas anti covid, la mayoría son primeras dosis. En ese detalle explicó que 1264 fueron 1era dosis para el personal de salud y 1099 2das dosis.

En total vacunaron 484 docentes y añadió que deben inscribirse en la página de Educación “se deben inscribir en el link que da educación, se confecciona el listado y de ahí los convocan”.

Con respecto a la cantidad de pacientes covid y la ocupación de camas Zúñiga dijo que no se llegó al límite, “estamos bien, pero es muy dinámico, hay días que estamos cerca de tener mayor ocupación y otros más holgados”.

Señaló que con los trailers buscan tener más camas disponibles y analizan tener un lugar techado. También que recorrieron la cooperativa Creer Salud (ex clínica Cutral Co), “buscamos más camas disponibles en la cooperativa Creer Salud, me parece que es el lugar al que debemos apostarle, pero dependemos de un presupuesto que pase la empresa Air Liquide y del funcionamiento de las cañerías de oxígeno”.

Por otro lado adelantó que la ideas es volver a cierta normalidad con la atención de otras patologías, “desde que iniciamos la gestión consultorios están cerrados, quedaron cosas dando vueltas pero muchos sectores cerraron e intentamos abrir. Ya trabajan Traumatología, kinesiología, nutrición de manera virtual. El objetivo es volver a la normalidad progresivamente”.