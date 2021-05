Recirculando, el grupo de vecinos que apuesta al reciclado

La vecina Laura Martinasso comentó las actividades que hacen con 2500 personas de la comarca. Además piden que se adhiera a la ley para tratar residuos y erradicar los basurales a cielo abierto.

Esta mañana Laura Martinasso habló con FM Fuego sobre las actividades a favor del medioambiente que se emprenden con el reciclado en el grupo de Facebook que se llama “Recirculando Cutral Co Plaza Huincul”. Es abierto y todos se pueden sumar.

Contó que la iniciativo comenzó el año pasado con buena adhesión y cuál es el objetivo “el grupo de reciclaje inició en enero del 2020 y busca dar una segunda oportunidad a las cosas que tiramos a la basura, la gente separa sus residuos y los pone en el grupo y si a alguien le sirve se hace el intercambio. La idea es que vayan menos cosas al basurero, que se puedan reutilizar. Siempre digo que no es basura sino un recurso”.

Laura que también es comerciante, relató que participaba de un grupo similar en Neuquén, pero como todo le quedaba lejos decidió adaptarlo a la comarca, “al estar lejos no podía intercambiar, le pregunte a la chica encargada y me explicó todo sin ningún tipo de egoísmo. Formamos el grupo acá y desde hace un año que funciona bien y hay más de 2500 personas que participan”.

Agregó que en la pandemia mucha gente se sumó, “la pandemia ayudó un montón, la gente tomó conciencia, empezó a compostar, reciclar residuos y cosas que antes no hacía”.

Señaló que el reciclaje no es algo que requiera mucho espacio “se puede hacer en todos lados, con tener un tacho de 20 litros se puede hacer un compost. Si está bien hecho no emana olores y no junta bichos. Lo mismo con el cartón, El vidrio, el papel y el plástico, se puede reciclar, y el planteo es para que extraerlo de la naturaleza si se puede reciclar, pero no hay políticas en nuestros dos municipios”.

Martinasso manifestó que los municipios de la comarca no realizan un tratamiento de la basura y no cumplen con leyes provinciales y nacionales “la ley 2648 que es de provincia y que habla de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y la erradicación de los basureros a cielo abierto, fue adherida en Plaza Huincul pero no en Cutral Co”.

Añadió que se presentaron notas para que Cutral Co adhiera y para que en Huincul se cumplan con las leyes “La ley nacional es del 2004 y la provincial del 2009 y tienen un plazo a 10 años para erradicarlos basureros a cielo abierto y eso ya se venció”.