Natalia Pastorutti lanzó su carrera solista y habló en La Fuego

FM Fuego se dio el lujo de dialogar con la artista con más de 20 años de carrera que luego de acompañar a La Sole, apunta su carrera solista.

Este mediodía habló en el Matutino de FM Fuego, Natalia Pastorutti, cantante que en el 2019 lanzó su carrera solista, luego de acompañar en el escenario a su hermana Soledad, mejor conocida como “La Sole”.

Natalia comentó que la idea de lanzar la carrera en solitario nació en un ensayo con su hermana, “en uno de los ensayos me dijo Sole que haga canciones que disfrute y que me sienten bien y se dio de llamar a Pedro Pacheco, un gran baterista que me ayudó a armar la banda”.

Si bien tiene temas nuevos, la artista señaló que le gusta hacer el repertorio clásico del folclore argentino, “la idea era que armemos canciones de nuestro folklore tradicional y del cancionero popular, ya las había hecho en mi carrera como Pedro Canoero, Agitando Pañuelos y Sapo Cancionero. Era algo para empezar a tocar, es la música que más disfruto y la gente también. El año pasado lanzamos un tema que se llama Un Poco de ti y luego La Canción de la Alegría, pero la idea es seguir por aquel camino”.

Natalia comentó que a pesar de tener más de 20 años de escenario sintió nervios en esta nueva etapa, “en el 2019 tuvimos la posibilidad de hacer una gira y empezar de a poco y de abajo. Visitamos festivales como Jesús María y si bien ya los conocía desde otros lugares, fue algo totalmente nuevo pero era lo que quería hacer”.

Sobre la pandemia que evita que los artistas se encuentren con el público comentó que lejos de desanimarla le da más intenciones de cantar, “empezamos en el 2019 girando y luego se paralizó todo, ahora te dan más ganas y más ansiedad. Desde los 13 a los 37 me acostumbre a viajar y luego no hacerlo se me hace raro”.

Además relató que suben contenidos las s distintas redes sociales, “hicimos un streaming el año pasado y yo estaba embarazada de 5 meses y lo publicamos en diciembre para tener un regalo de navidad para la gente”.

Más allá de lanzar su carrera en solitario, dijo que siempre disfruta compartir escenario con su hermana, “nunca lo descartó, esto es un proyecto lindo, pero es lindo lo otro y siempre lo disfrute y estuve feliz de que Sole me deje compartir eso con ella”.